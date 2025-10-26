Аэропорт Калуги вводит временные ограничения на полёты
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer
В калужском аэропорту Грабцево ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом у себя в телеграм-канале сообщает пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.
По словам представителя Росавиации, ограничения связаны с обеспечением безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что в аэропорту Ярославля около 08:30 утра был введён план «Ковёр». Он предусматривает задержу и отмену рейсов, а также общие ограничения на полёты при обнаружении неопознанных объектов.
