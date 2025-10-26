Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 13:30

Аэропорт Калуги вводит временные ограничения на полёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

В калужском аэропорту Грабцево ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом у себя в телеграм-канале сообщает пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.

По словам представителя Росавиации, ограничения связаны с обеспечением безопасности.

Аэропорт Вильнюса вновь закрыли из-за неопознанных объектов
Аэропорт Вильнюса вновь закрыли из-за неопознанных объектов

Ранее Life.ru сообщал, что в аэропорту Ярославля около 08:30 утра был введён план «Ковёр». Он предусматривает задержу и отмену рейсов, а также общие ограничения на полёты при обнаружении неопознанных объектов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Росавиация
  • Общество
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar