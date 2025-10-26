Сектор Газа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

В аэропорту Ярославля ввели план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

В аэропорту Ярославля введен план «Ковёр» — временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Ярославля (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Аэропорт Вильнюса вновь закрыли из-за неопознанных объектов

Накануне вечером Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта Краснодар. Воздушная гавань приостановила приём и отправку самолётов, но сейчас уже работает в штатном режиме.

