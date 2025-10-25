В аэропорту Краснодара ввели план «Ковёр»

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта Краснодар. На текущий момент воздушная гавань приостановила приём и отправку самолётов.



Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на приём и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

В случае возникновения серьёзной угрозы в воздушном пространстве может быть введён специальный режим «Ковёр». Он предполагает полное прекращение всех полётов в указанной зоне. За исключением авиации ПВО, всем воздушным судам предписывается немедленно покинуть район или совершить посадку.