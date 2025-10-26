Силы ПВО сбили второй БПЛА, летевший на Москву

Средствами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации был уничтожен летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — написал он, уточнив, что в настоящее время на месте обнаружения обломков беспилотника действуют оперативные службы.

Тем временем, российские подразделения противовоздушной обороны за четырёхчасовой интервал успешно нейтрализовали 22 украинских беспилотных летательных аппарата над пространством нескольких российских областей. Информация была предоставлена Министерством обороны РФ. Согласно заявлению ведомства, противовоздушные операции проводились с 16:00 по 20:00 по московскому времени.