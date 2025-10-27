В Донецке дрон ВСУ врезался в многоэтажку, есть пострадавшие

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Ленинском районе Донецка. По предварительным данным, есть пострадавшие. Информацию подтвердили ТАСС в оперативных службах региона.

«В Ленинском районе украинский БПЛА прилетел в многоквартирный дом. По предварительной информации, есть пострадавшие», — сообщили там.

По данным агентства, вечером в воскресенье над городом раздались несколько взрывов, отработала система ПВО. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники МЧС, уточняется количество пострадавших и масштаб повреждений.

Позднее в экстренных службах добавили, что БПЛА ВСУ атаковал второй жилой массив в Донецке — в Будённовском районе. В результате начался пожар. Подробности уточняются.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО отражают серию массированных атак украинских дронов. Только за сутки в Подмосковье было уничтожено шесть беспилотников, летевших в сторону столицы. Мэр Сергей Собянин сообщил, что все цели были сбиты на подлёте.