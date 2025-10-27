Сектор Газа
26 октября, 21:03

В Луганске дроны ВСУ повредили три жилых дома

Обложка © Telegram / Правительство ЛНР

В Луганске в результате атаки украинских беспилотников пострадали три жилых дома. Дроны ударили по частному сектору на улице Печерская, сообщили в правительстве ЛНР.

В Луганске удар дронов ВСУ разрушил дома и убил домашних животных. Видео © Telegram / Правительство ЛНР

К счастью, никто из местных жителей не пострадал – люди успели укрыться.

Власти уточнили, что система ПВО сбила три беспилотника ВСУ, однако один из них всё же успел задеть дома и хозяйственные постройки. В результате атаки погибла домашняя живность, а несколько строений получили серьёзные повреждения.

Ранее Life.ru писал, что атаки украинских беспилотников усилились и в Московском регионе. 26 октября силы ПВО уничтожили шесть дронов, летевших в сторону столицы. Мэр Сергей Собянин подчеркнул, что все цели были сбиты на подлёте, обошлось без жертв и разрушений.

Юния Ларсон
