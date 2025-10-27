После атаки БПЛА на жилой дом в Донецке загорелись четыре квартиры

В результате попадания украинского БПЛА в жилой дом в Ленинском районе Донецка загорелись четыре квартиры. Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что после атак БПЛА начались возгорания в домах Ленинского и Будённовского районов.

Беспилотник ударил по многоквартирному зданию, что привело к значительному возгоранию. Фасад дома получил повреждения, и люди столкнулись с проблемами в газоснабжении. Информация о пострадавших пока уточняется.

Ранее Life.ru сообщал, что дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Ленинском районе Донецка вечером в воскресенье. В результате, предварительно, погибли два человека. Также произошло попадание беспилотника дом в Будённовском районе.