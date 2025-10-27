«Буревестник» назвали «летающим Чернобылем» и сочли способным пробить американский «Золотой купол»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anelo
Новая российская ракета «Буревестник» способна обойти американскую систему ПВО «Золотой купол», пишет The New York Times.
Эксперт по ядерному нераспространению Джеффри Льюис назвал новейшую российскую ракету «маленьким летающим Чернобылем» и предупредил о дестабилизации ситуации.
«Это ещё одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями», — заявил он.
Аналитики связывают заявление о «Буревестнике» не только с конфликтом на Украине, но и с предложением Москвы продлить договор СНВ-III, срок которого истекает в феврале.
Напомним, президент России Владимир Путин официально объявил об успешном завершении испытаний «Буревестника» в минувшие выходные. Запуск ракеты и заявление Путина, по данным СМИ, вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «величайшая в мире» американская атомная подлодка.
