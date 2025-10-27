«Буревестник» назвали «летающим Чернобылем» и сочли способным пробить американский «Золотой купол»

Новая российская ракета «Буревестник» способна обойти американскую систему ПВО «Золотой купол», пишет The New York Times.

Эксперт по ядерному нераспространению Джеффри Льюис назвал новейшую российскую ракету «маленьким летающим Чернобылем» и предупредил о дестабилизации ситуации.

«Это ещё одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями», — заявил он.

Аналитики связывают заявление о «Буревестнике» не только с конфликтом на Украине, но и с предложением Москвы продлить договор СНВ-III, срок которого истекает в феврале.