27 октября, 08:53

«Буревестник» назвали «летающим Чернобылем» и сочли способным пробить американский «Золотой купол»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anelo

Новая российская ракета «Буревестник» способна обойти американскую систему ПВО «Золотой купол», пишет The New York Times.

Эксперт по ядерному нераспространению Джеффри Льюис назвал новейшую российскую ракету «маленьким летающим Чернобылем» и предупредил о дестабилизации ситуации.

«Это ещё одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справиться в рамках контроля над вооружениями», — заявил он.

Аналитики связывают заявление о «Буревестнике» не только с конфликтом на Украине, но и с предложением Москвы продлить договор СНВ-III, срок которого истекает в феврале.

Трамп после испытаний «Буревестника» заявил, что США и Россия «не играют в игры»

Напомним, президент России Владимир Путин официально объявил об успешном завершении испытаний «Буревестника» в минувшие выходные. Запуск ракеты и заявление Путина, по данным СМИ, вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «величайшая в мире» американская атомная подлодка.

