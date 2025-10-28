Россия и США
28 октября, 17:00

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области, погиб мирный житель

В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль погиб гражданский. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю на автодороге между селами Курово и Суворово Погарского района, к большому горю, погиб мирный житель 1972 года рождения», — написал он в Telegram-канале.

По данным губернатора региона, автомобиль не подлежит восстановлению. Семье погибшего окажут необходимую помощь и материальную поддержку.
Водитель погиб и пять пассажиров пострадали при атаке дрона ВСУ под Брянском
Водитель погиб и пять пассажиров пострадали при атаке дрона ВСУ под Брянском

Ранее сообщалось, что пять мирных жителей и военный пострадали при налёте БПЛА на Белгород. Кроме того, повреждения получили девять квартир, девять многоквартирных домов, три частных дома, 25 автомобилей, а также социальный и три коммерческих объекта.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

