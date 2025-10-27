Пять мирных жителей и военный пострадали при налёте БПЛА на Белгород

Белгород подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали пять мирных жителей и один военнослужащий. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Город Белгород атакован 31 беспилотником, 27 из которых сбиты и подавлены. За день ранены 5 мирных жителей. При выполнении служебных задач ранен боец подразделения «Орлан», возле коммерческого объекта ранены мужчина и женщина, ещё двое пострадавших обратились в городскую больницу №2 г. Белгорода поздно вечером», — говорится в публикации губернатора.

По уточнённым данным, в результате атаки повреждения получили девять квартир, девять многоквартирных домов, три частных дома, 25 автомобилей, а также социальный и три коммерческих объекта. Женщина, пострадавшая возле коммерческого объекта, была госпитализирована, остальные пострадавшие получили амбулаторное лечение. Одновременно с атакой на областной центр несколько посёлков в окрестностях Белгорода подверглись ударам ещё 39 беспилотников, где пострадали три человека, двое из которых находились в автомобиле в момент обстрела.

Ранее Гладков сообщил о ещё одном происшествии на территории региона. Двое мирных жителей получили ранения в результате серии атак ВСУ с применением беспилотников. Один мужчина был ранен в посёлке Октябрьский, когда БПЛА нанёс удар по частному дому. Ещё один случай произошёл при атаке дрона по автомобилю на автодороге Ясные Зори — Бочковка. Пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.