В Белгородской области за сутки от атак ВСУ пострадали 23 мирных жителя, один погиб

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о тяжёлых последствиях многочасовых атак со стороны ВСУ, которые 26 октября велись по Белгороду, Белгородскому, Шебекинскому и Грайворонскому округам. В результате обстрелов в Ракитянском районе погиб один человек. Пострадали 23 мирных жителя, среди которых «трое детей».

Двое мальчиков в посёлке Маслова Пристань получили тяжёлые ранения и были прооперированы. Одного из них готовят к переводу в федеральный центр, второго перевезут после стабилизации состояния. Гладков заверил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В связи с сложной оперативной обстановкой и угрозой атак беспилотников, с сегодняшнего дня в регионе объявлены досрочные школьные каникулы. Губернатор призвал родителей провести с детьми беседы о правилах поведения при воздушной опасности. «Дети – самое дорогое, что есть у нас, взрослых», — подчеркнул он, обращаясь к школьникам с просьбой быть внимательными и всегда иметь при себе телефон для получения оповещений.

Что касается ситуации на Белгородском водохранилище, то она оценивается как стабильная, отметил Гладков. Однако угроза повторных обстрелов сохраняется. Власти призывают жителей близлежащих сел строго следовать рекомендациям, доводимым в ходе подомовых обходов.