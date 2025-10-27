Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 193 украинских дрона над регионами России

За ночь 27 октября в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 40 БПЛА было сбито над Московским регионом. Больше всего дронов — 47 — уничтожили над Брянской областью.

Полный список регионов и количество сбитых над ними БПЛА выглядят следующим образом:

Брянская область — 47 Калужская область — 42 Московский регион — 40 (включая 34 БПЛА, летевших непосредственно на Москву) Тульская область — 32 Курская область — 10 Орловская область — 7 Ростовская область — 4 Воронежская область — 4 Оренбургская область — 2 Тамбовская область — 2 Белгородская область — 1 Липецкая область — 1 Самарская область — 1

Таким образом, воздушные цели были нейтрализованы над территориями 13 субъектов Российской Федерации.

Украинские формирование ежедневно атакуют гражданскую инфраструктуру в регионах России. В ответ на этот ВС РФ проводят точечные поражения военных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины с применением высокоточных ракет и дронов.