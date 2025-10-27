Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 193 украинских дрона над регионами России
Обложка © ТАСС / Александр Патрин
За ночь 27 октября в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 40 БПЛА было сбито над Московским регионом. Больше всего дронов — 47 — уничтожили над Брянской областью.
Полный список регионов и количество сбитых над ними БПЛА выглядят следующим образом:
- Брянская область — 47
- Калужская область — 42
- Московский регион — 40 (включая 34 БПЛА, летевших непосредственно на Москву)
- Тульская область — 32
- Курская область — 10
- Орловская область — 7
- Ростовская область — 4
- Воронежская область — 4
- Оренбургская область — 2
- Тамбовская область — 2
- Белгородская область — 1
- Липецкая область — 1
- Самарская область — 1
Таким образом, воздушные цели были нейтрализованы над территориями 13 субъектов Российской Федерации.
Украинские формирование ежедневно атакуют гражданскую инфраструктуру в регионах России. В ответ на этот ВС РФ проводят точечные поражения военных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины с применением высокоточных ракет и дронов.
