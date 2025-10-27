Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 октября, 04:17

Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 193 украинских дрона над регионами России

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

За ночь 27 октября в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 40 БПЛА было сбито над Московским регионом. Больше всего дронов — 47 — уничтожили над Брянской областью.

Полный список регионов и количество сбитых над ними БПЛА выглядят следующим образом:

  1. Брянская область — 47
  2. Калужская область — 42
  3. Московский регион — 40 (включая 34 БПЛА, летевших непосредственно на Москву)
  4. Тульская область — 32
  5. Курская область — 10
  6. Орловская область — 7
  7. Ростовская область — 4
  8. Воронежская область — 4
  9. Оренбургская область — 2
  10. Тамбовская область — 2
  11. Белгородская область — 1
  12. Липецкая область — 1
  13. Самарская область — 1

Таким образом, воздушные цели были нейтрализованы над территориями 13 субъектов Российской Федерации.

Украинские формирование ежедневно атакуют гражданскую инфраструктуру в регионах России. В ответ на этот ВС РФ проводят точечные поражения военных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины с применением высокоточных ракет и дронов.

Водитель погиб и пять пассажиров пострадали при атаке дрона ВСУ под Брянском
Никита Никонов
