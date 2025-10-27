Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 октября, 03:51

Водитель погиб и пять пассажиров пострадали при атаке дрона ВСУ под Брянском

Обложка © Life.ru

В Погарском районе Брянской области ВСУ нанесли удар по гражданскому микроавтобусу с использованием дронов-камикадзе. В результате атаки водитель транспортного средства погиб на месте, ещё пять пассажиров ранены, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь.

Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заверил, что им окажут всю необходимую поддержку, включая материальную помощь.

Шесть гражданских ранены в результате атаки дрона ВСУ на автобус в Горловке
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области пострадал один человек, когда украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Он получил осколочное ранение лица и баротравму.

Больше новостей о ЧП, авариях, атаках и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Никита Никонов
