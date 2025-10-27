Водитель погиб и пять пассажиров пострадали при атаке дрона ВСУ под Брянском
Обложка © Life.ru
В Погарском районе Брянской области ВСУ нанесли удар по гражданскому микроавтобусу с использованием дронов-камикадзе. В результате атаки водитель транспортного средства погиб на месте, ещё пять пассажиров ранены, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь.
Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заверил, что им окажут всю необходимую поддержку, включая материальную помощь.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области пострадал один человек, когда украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Он получил осколочное ранение лица и баротравму.
