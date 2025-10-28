Россия и США
28 октября, 07:16

В Белгородской области от атак ВСУ в октябре пострадали 150 человек

Последствия ударов ВСУ в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

С начала октября в Белгородской области 150 человек получили ранения в результате атак ВСУ, среди пострадавших есть дети. Губернатор региона Вячеслав Гладков подчеркнул важность оказания медицинской помощи и выплаты компенсаций пострадавшим.

«Только за октябрь 150 мирных жителей получили ранения, 14 из них совсем тяжёлые — это дети. С одной стороны, всем им оказывается необходимая помощь, с другой стороны, это, конечно, страшно, когда ребёнок совсем маленького возраста получает страшные ранения»,написал Гладков в своём Telegram-канале.

Для пострадавших важно получение государственной поддержки, включая медицинскую помощь и дополнительные выплаты. Более 1200 жителей региона уже получили денежные компенсации на общую сумму почти 600 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ обстреливали дамбу Белгородского водохранилища с использованием ракет и дронов во время проведения ремонтных работ. Ремонтные бригады несколько суток продолжают работу на объектах, несмотря на атаки со стороны Киева.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
