ВСУ признали ответственность за повреждение дамбы в Белгородской области

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удары по дамбе в Белгородской области, повредив инфраструктурный объект. Ответственность за атаку взял на себя командующий СБС Роберт Бровди с позывным Мадьяр. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

«Визит нанесены Птицами 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем (трансформированный 14 полк СБС — прим. Life.ru). Операция получила название «Плотина, ну ты держись, если что!», но, как видно, плотина немного повреждена», — говорится в сообщении.

По словам командующего СБС, в результате атаки дамба получила повреждения. Подразделения беспилотных систем Украины используют дроны для ударов по инфраструктурным объектам, что позволяет минимизировать участие живой силы в боевых операциях.