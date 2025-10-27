ВСУ признали ответственность за повреждение дамбы в Белгородской области
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удары по дамбе в Белгородской области, повредив инфраструктурный объект. Ответственность за атаку взял на себя командующий СБС Роберт Бровди с позывным Мадьяр. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
«Визит нанесены Птицами 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем (трансформированный 14 полк СБС — прим. Life.ru). Операция получила название «Плотина, ну ты держись, если что!», но, как видно, плотина немного повреждена», — говорится в сообщении.
По словам командующего СБС, в результате атаки дамба получила повреждения. Подразделения беспилотных систем Украины используют дроны для ударов по инфраструктурным объектам, что позволяет минимизировать участие живой силы в боевых операциях.
Ранее сообщалось, что обстановка в Шебекинском округе после удара ВСУ по плотине остаётся стабильной, однако вода затопила огороды. В четырёх населённых пунктах провели подомовой обход жителей, а в ПВР в Шебекино и Белгороде разместились 16 человек, некоторые отправились к родственникам. Российские силовые структуры отмечают, что удары по дамбе могут привести к подтоплению населённых пунктов и квалифицируются как попытка вызвать техногенную катастрофу.
