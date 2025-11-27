Прохожий спас ребёнка, провалившегося под лёд в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прохожий спас 10-летнего школьника, провалившегося под лёд. Мальчик, игравший на льду, провалился в полынью. Не раздумывая, мужчина бросился на помощь. К спасательной операции присоединились работники проката лодок, сообщает E1.RU.

Кадры спасательной операции. Видео © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Кроме того, были вызваны родители пострадавшего подростка. По словам работников парка, дети регулярно нарушают правила безопасности у реки, пытаясь выйти на лёд.

МЧС Свердловской области предупреждает о риске: лёд в регионе ещё не набрал достаточной толщины, что может привести к несчастным случаям. Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода на лёд.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске двое детей провалились под лёд во время прогулки. Одному подростку удалось спастись благодаря оперативной реакции случайных свидетелей. Добровольцы быстро связали верёвку из подручных средств и стали бросать её тонущему ребёнку. Второго мальчика, к сожалению, спасти не удалось.