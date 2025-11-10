Россия и США
10 ноября, 12:35

Россиянин провалился в яму по дороге с работы и захлебнулся грязью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Yudenkov

В Симферополе местный житель трагически погиб по пути с работы, упав в яму с грязью во время ливня. Его тело не удавалось найти в течение нескольких дней, пишет телеграм-канал «Mash на волне».

Машина пожарной бригады увязла в глине. Видео © Telegram / «Mash на волне»

В середине сентября ливень обернулся для Анатолия Прудиуса смертельной ловушкой: он провалился в яму, где его мгновенно накрыла грязь. Тело обнаружили только через несколько дней после того, как по этому месту прошелся грейдер.

Эхо этой трагедии отозвалось уже в октябре. Когда поблизости вспыхнул пожар, спасатели оказались бессильны перед размытой дорогой. Тяжелая техника увязла в глине, заставив команду пробираться к огню пешком с оборудованием. Потеря времени обернулась трагедией: один из жильцов получил сильнейшие ожоги и сейчас борется за жизнь.

Батут провалился под подростками на детской площадке в Уфе
Батут провалился под подростками на детской площадке в Уфе

Ранее Life.ru сообщал, что в Прокопьевске двое 10-летних мальчиков погибли в канализационном коллекторе на территории заброшенной фабрики. Дети провалились под лёд в заполненном водой подземном сооружении, пока находились без присмотра взрослых. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

