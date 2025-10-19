Батут провалился под подростками на детской площадке в Уфе

В Уфе под подростками провалился батут, установленный на детской площадке в Кировском районе города. Один из несовершеннолетних госпитализирован с переломами двух костей и сотрясением. О случившемся пишет SHOT.

Батут провалился под подростками в Уфе. Фото © Telegram / SHOT

Мама пострадавшего рассказала, что её 14-летний сын гулял с друзьями и зашёл на эту площадку. В какой-то момент, по словам парня, конструкция провалилась под его ногами. Судя по фото с места ЧП, под натянутой сеткой не было ничего, лишь камни и куски асфальта. Пострадавшему провели операцию, сейчас он в больнице.

По словам матери, аттракцион с площадки исчез. Женщина написала заявление в полицию и просит проверить местную администрацию.

Ранее сообщалось, что в городе Троицке Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении трёх сотрудников государственного социального учреждения, обвиняемых в смерти 16-летнего воспитанника, который захлебнулся рвотными массами.