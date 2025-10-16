Захлебнулся рвотой: Сотрудников соцучреждения на Урале будут судить за гибель подростка
Обложка © Life.ru
В городе Троицке Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении трёх сотрудников государственного социального учреждения, обвиняемых в смерти 16-летнего воспитанника, который захлебнулся рвотными массами. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
«Вечером 7 июля 2022 года сотрудники учреждения, находясь на дежурстве, применили к одному из несовершеннолетних воспитанников меры физического ограничения, не предусмотренные внутренними регламентами и требованиями безопасности оказания социальных услуг», — говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что подростка против его воли привязали к кровати и оставили без надлежащего наблюдения. Вследствие длительной фиксации и пережитого стресса у мальчика возник рвотный рефлекс, что привело к смерти от механической асфиксии.
В ходе расследования был проведён комплекс следственных действий, включая допросы свидетелей и судебные экспертизы, которые установили прямую причинно-следственную связь между действиями сотрудников и наступившей смертью подростка.
В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкшее по неосторожности смерть человека, а также незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, совершённое группой лиц.
Ранее сообщалось о гибели годовалого ребёнка в Академическом районе Екатеринбурга. Установлено, что малышу внезапно стало плохо после глотка чая. Прибывшие медицинские работники лишь констатировали смерть. Согласно предварительной версии следствия, причиной смерти могло стать попадание жидкости в дыхательные пути, минуя пищевод.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.