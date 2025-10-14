Мужчина умер в приёмном покое волгоградской больницы в ожидании госпитализации

В Волгограде 67-летний Василий Соловьёв скончался в приемном покое больницы №3 сразу после перевода из другого медучреждения. Мужчине резко стало плохо, и врачи не смогли его реанимировать.

Как сообщает V1.RU, инцидент произошёл 13 октября. Пациента перевозили на реабилитацию из больницы имени Фишера, где он проходил лечение с 26 сентября. Сын умершего, Алексей, предположил, что его отец мог не перенести дорогу.

Со слов родственника, у пациента был перенесённый инсульт с поражением 70% мозга. «Только привезли, ему тут же плохо стало. Его сразу в реанимацию, начали откачивать, но не смогли спасти. Сердце не выдержало перевозку, скорее всего», — заявил Алексей.

В комитете здравоохранения подтвердили факт смерти, отметив, что состояние пациента ухудшилось при поступлении, и реаниматолог сразу приступил к помощи. В ведомстве также заявили, что очереди на госпитализацию не было.