Анестезиолог специально вызывал у пациентов инфаркты, чтобы подставить коллег. 12 его жертв умерли

Во Франции судят анестезиолога Фредерика Пешье, который намеренно вызывал у пациентов инфаркты, сообщает France 24. В результате его действий могло умереть 12 человек.

Следствие считает, что Пешье специально вводил пациентам медикаменты, вызывающи остановку сердца, чтобы затем проводить их реанимацию. Коллеги анестезиолога считают, что таким образом он хотел подставить тех врачей, с кем у него были конфликты.

В рамках расследования рассматривают 30 случаев инфарктов в двух клиниках, где работал врач. 12 из этих случаев закончились летально. Среди пострадавших есть даже четырёхлетний ребёнок, у которого произошло две остановки сердца в ходе простой операции на миндалинах. А самому пожилому пациенту 89 лет.