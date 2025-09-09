Потенциальный убийца или гений? Хирург из Индии провёл 21 кесарево сечение за 10 часов
Хирург из городской больницы в Гувахати (штат Ассам, Индия) провел 21 кесарево сечение за десять часов. Об этом сообщила The Times of India.
Такая скорость не могла не вызвать вопросов у местных профильных надзорных органов. Представители минздрава страны начали проверку по факту произошедшего. Они запросили у хирурга отчёт о проделанной работе.
Примечательно, что в той больнице, где работает врач, во время проверки было обнаружено множество грубых нарушений. Среди них немало тех, что могут стоить пациентам жизни, в частности, несоблюдение санитарных норм и отсутствие грамотного ведение карт больных.
Сам врач свою вину отрицает. Он иксренне считает, что в стандартных ситуациях кесарево сечение действительно не может занимать более 15-25 минут, за которые он и проводит данное хирургическое вмешательство.
