Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

9 сентября, 15:59

Потенциальный убийца или гений? Хирург из Индии провёл 21 кесарево сечение за 10 часов

Times of India: Врач из Индии за десять часов провел 21 кесарево сечение

Хирург из городской больницы в Гувахати (штат Ассам, Индия) провел 21 кесарево сечение за десять часов. Об этом сообщила The Times of India.

Такая скорость не могла не вызвать вопросов у местных профильных надзорных органов. Представители минздрава страны начали проверку по факту произошедшего. Они запросили у хирурга отчёт о проделанной работе.

Примечательно, что в той больнице, где работает врач, во время проверки было обнаружено множество грубых нарушений. Среди них немало тех, что могут стоить пациентам жизни, в частности, несоблюдение санитарных норм и отсутствие грамотного ведение карт больных.

Сам врач свою вину отрицает. Он иксренне считает, что в стандартных ситуациях кесарево сечение действительно не может занимать более 15-25 минут, за которые он и проводит данное хирургическое вмешательство.

Ранее Life.ru рассказывал, что признанный мёртвым младенец внезапно воскрес перед похоронами в Индии. Маме крохи провели экстренное кесарево сечение, когда она находилась всего лишь на 27 неделе беременности. Это крайне маленький срок, и обычно таких малышей не удаётся спасти. Мальчик не подавал признаков жизни, и медицинские работники приняли его за мёртвого. Однако во время пеленания перед погребением младенец вдруг начал шевелиться.

