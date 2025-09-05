Без потребительского отношения: Врач рассказал, когда не следует вызывать скорую

Вызывать скорую медицинскую помощь необходимо только в экстренных случаях, когда есть угроза жизни. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru. Специалист уточнил, что к таким случаям не относятся ситуации, когда отсутствует нарушение сознания, дыхания или работы сердца, а также признаки мозговой симптоматики.

Не следует вызывать скорую медицинскую помощь во всех случаях, когда нет нарушения сознания, дыхания и работы сердца. Также, когда нет мозговой симптоматики, то есть нет головокружения, сильной тишины, двоения в глазах, нарушения походки и вообще признаков нарушения мозгового кровообращения. Врач-терапевт Андрей Звонков

В таких ситуациях, как проверка работы глюкометра или снятие кардиограммы ночью вместо посещения поликлиники, вызов скорой, по мнению врача, необоснован. Звонков также предложил ввести в картах вызова скорой помощи отметку об обоснованности вызова.

«Я думаю, есть смысл сделать пометку в карте скорой помощи: вызов обоснован или вызов не обоснован. Если он не обоснован, то бригада считает, что её вызвали зря», — отметил он.

Врач добавил, что если человек в состоянии самостоятельно добраться до травмпункта с незначительными повреждениями, вызывать скорую не нужно. Если у человека нет признаков серьёзных травм, например, перелома ноги или травмы головы, он может обратиться за помощью самостоятельно. Звонков призвал граждан ответственнее относиться к вызову скорой помощи и пользоваться этой услугой только в действительно экстренных случаях, а не подходить к этому с потребительским отношением.