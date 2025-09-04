«Тромб вылетит в голову»: Врач объяснил, как смартфон крадёт энергию и превращает в «овоща»

При частом использовании смартфона в неправильной позе в организме может образоваться тромб, который может попасть в голову при распрямлении шеи. Об опасных последствиях привычки и методах профилактики рассказал травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой.

Специалист предупредил, что длительное сидение со сгорбленной шеей пережимает брахиоцефальные артерии, отвечающие за кровоснабжение мозга. Это особенно рискованно при нестабильности шейного отдела позвоночника, поскольку может спровоцировать образование тромба.

«При распрямлении шеи тромб может вылететь в голову, тогда произойдёт инсульт. А также может перестать кровоснабжаться спинной мозг, в этом случае возникает инфаркт спинного мозга. При инсульте у человека парализует одну половину тела: правую или левую. При инфаркте спинного мозга парализует ниже уровня спинного мозга — от рук и ниже с двух сторон», — пояснил эксперт.

Травматолог также добавил, что долго сидеть с согнутой головой опасно для здоровья и отметил, что от частого использования телефона страдают руки. По его словам, неестественный угол наклона большого пальца приводит к воспалению сухожилий и суставных фаланг, а поза лёжа с поднятыми руками вызывает онемение из-за нарушения кровоснабжения.

Для предотвращения серьёзных последствий врач рекомендует держать осанку ровно, не сгибать шею и поднимать устройство до уровня глаз. Также в разговоре с «Вечерней Москвой» он рекомендует делать массаж шейно-воротниковой зоны и по возможности ограничивать время со смартфоном, переключаясь на планшет или компьютер с большим экраном.