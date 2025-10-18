Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 октября, 13:37

Двух детей нашли мёртвыми в канализационном коллекторе в Кузбассе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

В Кемеровской области два несовершеннолетних мальчика утонули в заброшенном канализационном коллекторе. Об этом РЕН ТВ сообщил источник. Один из детей залез в коллектор, а когда он перестал выходить на связь, другой полез за ним. Малышам было 10 лет.

«В 12:38 утопление в заброшенном канализационном коллекторе в городе Прокопьевске Кемеровской области. Погибли двое детей», – рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Костромской области проводится проверка обстоятельств гибели шестилетней девочки, которой, несмотря на высокую температуру и жалобы на боли, неоднократно отказывали в госпитализации. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Кемеровская область
