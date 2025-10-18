Двух детей нашли мёртвыми в канализационном коллекторе в Кузбассе
В Кемеровской области два несовершеннолетних мальчика утонули в заброшенном канализационном коллекторе. Об этом РЕН ТВ сообщил источник. Один из детей залез в коллектор, а когда он перестал выходить на связь, другой полез за ним. Малышам было 10 лет.
«В 12:38 утопление в заброшенном канализационном коллекторе в городе Прокопьевске Кемеровской области. Погибли двое детей», – рассказал собеседник.
