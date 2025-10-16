Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 20:59

Прокуратура начала проверку по факту гибели ребёнка в Костромской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Прокуратура Костромской области начала проверку сведений о гибели шестилетней девочки, которой, по сообщениям в соцсетях, неоднократно отказывали в госпитализации, несмотря на высокую температуру и жалобы на боли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Шарьинская межрайонная прокуратура организовала проверку в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, по результатам которой будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки взяты на контроль прокуратурой области. Проверку также проводит прокуратура Костромы.

«Безусловно, будет организована проверка по факту смерти ребёнка. Выводы и оценку действий шарьинских врачей сделает экспертная медицинская комиссия», — заявили в департаменте здравоохранения.

Один ребёнок погиб и 8 человек пострадали при ДТП на трассе в Туве
Один ребёнок погиб и 8 человек пострадали при ДТП на трассе в Туве

Ранее прокуратура Приморского края начала проверку случаев заражения туберкулёзом среди школьников в Дальнегорске. Надзорное ведомство организовало проверку по факту выявления заболевания у двух учащихся из разных школ города и контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. В школах проведена санитарная обработка. Управление Роспотребнадзора проводит административное расследование для выявления источника заражения. По результатам проверки прокуратура примет меры для обеспечения безопасной образовательной среды и предотвращения новых случаев заболевания.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Костромская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar