Прокуратура начала проверку по факту гибели ребёнка в Костромской области

Прокуратура Костромской области начала проверку сведений о гибели шестилетней девочки, которой, по сообщениям в соцсетях, неоднократно отказывали в госпитализации, несмотря на высокую температуру и жалобы на боли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Шарьинская межрайонная прокуратура организовала проверку в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, по результатам которой будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки взяты на контроль прокуратурой области. Проверку также проводит прокуратура Костромы.

«Безусловно, будет организована проверка по факту смерти ребёнка. Выводы и оценку действий шарьинских врачей сделает экспертная медицинская комиссия», — заявили в департаменте здравоохранения.

