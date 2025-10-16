Прокуратура проверит случаи заражения туберкулезом среди школьников в Приморье

Прокуратура Приморья взяла на контроль расследование обстоятельств заражения туберкулёзом двух школьников в Дальнегорске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Организована проверка по факту выявления заболевания туберкулёзом у двух учащихся разных школ города. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в публикации.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции в помещениях школ уже выполнена санитарная обработка. В настоящее время Управление Роспотребнадзора проводит административное расследование с целью выявления источника заражения. По результатам проверки прокуратура намерена принять необходимые меры для обеспечения безопасной образовательной среды и предотвращения новых случаев заболевания.

Напомним, летом прошлого года в школе № 17 города Дальнегорска Приморского края также была зафиксирована вспышка туберкулёза, заболевание подтвердилось у 12 учеников. Источником распространения инфекции оказался сотрудник образовательного учреждения. В марте этого года суд вынес по данному делу приговор предпринимателю и его сотруднице. Было установлено, что бизнесмен нанял на кухню работника, у которого не было документа о прохождении медкомиссии, но зато имелось заболевание «туберкулёз».