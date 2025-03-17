Виновникам массового заражения школьников туберкулёзом вынесли приговор в Приморье
Осуждённые по делу о заражении школьников туберкулезом в Приморье получили срок
Суд вынес приговор предпринимателю и его сотруднице после вспышки туберкулёза в одной из школ Дальнегорска Приморского края. Прокуратура сочла вердикт недостаточно жёстким. Об этом сказано на сайте регионального надзорного ведомства.
На суде доказали, что бизнесмен нанял на кухню работника, у которого не было документа о прохождении медкомиссии, но зато имелось заболевание «туберкулёз». Когда женщину приняли на работу, она завела поддельную медкнижку. В итоге она заразила 12 детей. Сторона обвинения убеждала суд дать подсудимым реальный тюремный срок, однако у судьи было на этот счёт другое мнение.
«Суд назначил наказание в виде ограничения свободы предпринимателю сроком на один год и восемь месяцев с установлением запрета заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания, на три года, кухонному работнику — один год и пять месяцев ограничения свободы», — информирует прокуратура.
Ведомство считает такое наказание слишком мягким, поэтому в ближайшее время планирует подать апелляцию.
Напомним, о вспышке туберкулёза среди учеников Дальнегорской школы в Приморье стало известно ещё в апреле 2024 года. Изначально сообщалось о четверых заболевших детях, но позже число выросло до 12. О том, что инфекцию распространил сотрудник школы, стало известно сразу.
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