Виновникам массового заражения школьников туберкулёзом вынесли приговор в Приморье

Суд вынес приговор предпринимателю и его сотруднице после вспышки туберкулёза в одной из школ Дальнегорска Приморского края. Прокуратура сочла вердикт недостаточно жёстким. Об этом сказано на сайте регионального надзорного ведомства.

На суде доказали, что бизнесмен нанял на кухню работника, у которого не было документа о прохождении медкомиссии, но зато имелось заболевание «туберкулёз». Когда женщину приняли на работу, она завела поддельную медкнижку. В итоге она заразила 12 детей. Сторона обвинения убеждала суд дать подсудимым реальный тюремный срок, однако у судьи было на этот счёт другое мнение.

«Суд назначил наказание в виде ограничения свободы предпринимателю сроком на один год и восемь месяцев с установлением запрета заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания, на три года, кухонному работнику — один год и пять месяцев ограничения свободы», — информирует прокуратура.

Ведомство считает такое наказание слишком мягким, поэтому в ближайшее время планирует подать апелляцию.