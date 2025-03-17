Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 06:20

Виновникам массового заражения школьников туберкулёзом вынесли приговор в Приморье

Осуждённые по делу о заражении школьников туберкулезом в Приморье получили срок

Суд вынес приговор предпринимателю и его сотруднице после вспышки туберкулёза в одной из школ Дальнегорска Приморского края. Прокуратура сочла вердикт недостаточно жёстким. Об этом сказано на сайте регионального надзорного ведомства.

На суде доказали, что бизнесмен нанял на кухню работника, у которого не было документа о прохождении медкомиссии, но зато имелось заболевание «туберкулёз». Когда женщину приняли на работу, она завела поддельную медкнижку. В итоге она заразила 12 детей. Сторона обвинения убеждала суд дать подсудимым реальный тюремный срок, однако у судьи было на этот счёт другое мнение.

«Суд назначил наказание в виде ограничения свободы предпринимателю сроком на один год и восемь месяцев с установлением запрета заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания, на три года, кухонному работнику один год и пять месяцев ограничения свободы», — информирует прокуратура.

Ведомство считает такое наказание слишком мягким, поэтому в ближайшее время планирует подать апелляцию.

У сотрудницы, заразившей туберкулёзом школьников в Приморье, обнаружили ещё и ВИЧ
У сотрудницы, заразившей туберкулёзом школьников в Приморье, обнаружили ещё и ВИЧ

Напомним, о вспышке туберкулёза среди учеников Дальнегорской школы в Приморье стало известно ещё в апреле 2024 года. Изначально сообщалось о четверых заболевших детях, но позже число выросло до 12. О том, что инфекцию распространил сотрудник школы, стало известно сразу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PopovAlexander

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar