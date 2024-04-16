Вспышка туберкулёза подкосила детей в одной из школ Приморья

Вспышка туберкулёза зафиксирована в школе № 17 города Дальнегорска Приморского края, заболевание подтвердилось у четырёх учеников. Источником распространения инфекции стал сотрудник, сообщили в местном медучреждении.

"В школе № 17 были обнаружены и подтверждены четыре случая заболевания туберкулёзом среди детей. В настоящее время эти ребята проходят лечение в ГБУЗ "Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр". Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Этим детям проведено более глубокое обследование, выполнена КТ лёгких", — рассказали в медучреждении.

Ребята, контактировавшие с инфицированными, проходят обследование. Их ставят на диспансерный учёт у детского врача-фтизиатра. Некоторым из учеников решено назначить профилактическую терапию. Все лица с положительным результатом диаскинтеста смогут пройти бесплатное оздоровление в реабилитационных центрах во Владивостоке, посёлке Липовцы и городе Арсеньеве. Такую помощь уже получают восемь человек, ещё четверо школьников поедут на реабилитацию в скором времени.

Сотрудник, ставший нулевым пациентом, сейчас проходит лечение в ГБУЗ "Приморский краевой противотуберкулёзный диспансер". В школе тем временем проведут дезинфекцию.