В Петербурге рассказали об успешной борьбе с привычной для Северной столицы болезнью

Специалисты центральной бактериологической лаборатории городского противотуберкулёзного диспансера в Петербурге могут оперативно и с высокой точностью определить наличие у человека туберкулёза. Как именно медики выявляют эту патологию и борются с ней, рассказали в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в преддверии Всемирного дня борьбы с этим заболеванием (24 марта).

Специалисты центра используют все четыре общеизвестных метода определения туберкулёза. В частности, они выращивают бактерии в течение двух-трёх недель для того, чтобы точнее поставить диагноз.

В Петербурге показали, как врачи выявляют туберкулёз и борются с ним. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Ситуация с туберкулёзом продолжает оставаться благоприятной. У нас продолжается снижаемость. Мы уже третий год обновляем исторический минимум заболеваемости туберкулёзом. В цифрах это 17,7 на 100 тысяч населения", — подчеркнул главный врач городского противотуберкулёзного диспансера Санкт-Петербурга, главный внештатный фтизиатр города Александр Пантелеев.

По его словам, ситуация — стабильная, цифры практически не меняются на протяжении многих лет. В основном пациенты вовремя приходят к врачам, так как у них патология выявляется ещё на ранней стадии. Пантелеев добавил, что в Петербурге находится в настоящее время 1200 человек с подтверждённым туберкулёзом.

Молекулярный биотехнолог Наталья Олофинская пояснила, что метод ПЦР позволяет подобрать лечение и соответствующий список препаратов для каждого пациента индивидуально. Если хотя бы один из существующих методов подтвердит туберкулёз, пациенту ставят этот диагноз.

Ранее туберкулёз называли чахоткой, и многие русские литераторы отмечали "чахоточный климат" Петербурга. Теперь же показатели заболеваемости этой инфекцией в Северной столице — одни из лучших в России.