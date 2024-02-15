Россиянам напомнили, от каких болезней нужно сделать прививки, даже если вы уже взрослый Иммунолог Идармачева: Все взрослые должны быть привиты от семи инфекций 15 февраля, 16:22 Все взрослые должны быть привиты от семи инфекций. Обложка © Freepik

Если вы давно не заглядывали в свой паспорт прививок и не помните, от чего привиты и чем болели, найдите время на ревакцинацию. Какие вакцины в этом случае необходимы, рассказала аллерголог-иммунолог Айшат Идармачева.

"Все данные о прививках фиксируются в поликлиниках, где проводилась вакцинация. Существует "Прививочный сертификат", он хранится в школе, потом в институте, но должен быть на руках у пациента. Все взрослые должны быть привиты от семи инфекций: корь, краснуха, паротит, гепатит В, дифтерия, столбняк. Кроме того, следует ежегодно обследоваться на туберкулёз. Сезонные вакцины: грипп, клещевой энцефалит, CoViD-19", — объяснила иммунолог в разговоре с RuNews24.

Сверх календаря врач рекомендует делать прививки от коклюша, менингококка, пневмококка, ветряной оспы, вируса папилломы человека, гепатита А. Особенно актуальны такие вакцины для людей с ослабленным иммунитетом и пожилых, для которых также актуальна вакцинация против опоясывающего герпеса.

Помимо того, для многих инфекций возможна вакцинация по полису ОМС в определённом возрасте. Например, от кори — до 35 лет и с 55 для особых групп населения, а от гепатита В — бесплатно до 55 лет всем. От некоторых инфекций, например коклюша, ветряной оспы, ВПЧ, они проводятся платно. Перед вакцинацией врач должен собрать анамнез: чем и когда болели, оценить нынешнее состояние, спросить про аллергии и измерить температуру перед вакцинацией.

Во взрослом возрасте ревакцинация обязательна от таких заболеваний, как дифтерия, столбняк — каждые 10 лет, клещевой энцефалит — через 3 года, для пациентов с ослабленным иммунитетом против менингококка — каждые 5 лет. Если говорить о последствиях вакцинации, то и у взрослых, и у детей они не отличаются — чаще всего это местные реакции и повышение температуры, заключила эксперт.

Ранее иммунолог назвал причину роста одновременного заражения вирусами и бактериями. Участившиеся в России случаи напрямую связаны со снижением числа вакцинаций против возбудителей, которые вызывают ослабление иммунитета.

Авторы Евгения Мосс