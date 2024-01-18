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18 января, 15:10

Названа причина роста одновременного заражения вирусами и бактериями в РФ

Врач Болибок: Снижение вакцинации влияет на рост заражения вирусами и бактериями

Участившиеся в России случаи одновременного вирусного и бактериального заражения напрямую связаны со снижением числа вакцинаций против возбудителей. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок.

Как пояснил врач, бактериальную пневмонию вызывают пневмококк и гемофильная палочка, против которых в нашей стране организована соответствующая вакцинация.

"И против того, и против другого есть прививки. Детям, например, обычно делают прививку от гемофильной палочки. Отдельно есть и прививка против пневмококка", — приводит слова медика телеканал "360".

Однако, по словам доктора, когда часть населения из года в год отказывается делать прививки, заболеваемость в стране начинает расти. В случае одновременного заражения сначала в организм человека попадает вирус, который вызывает ослабление иммунитета, из-за чего активизируется микробная микрофлора и вызывает воспаление, уточнил Болибок.

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Напомним, ранее главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что в России участились случаи одновременного выявления у одного и того же пациента вирусной и бактериальной инфекции. При этом бактериальные пневмонии регистрируются в значительно большей степени, чем вирусные инфекции, отметила руководитель Роспотребнадзора.

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Николь Вербер
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