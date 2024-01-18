Названа причина роста одновременного заражения вирусами и бактериями в РФ

Участившиеся в России случаи одновременного вирусного и бактериального заражения напрямую связаны со снижением числа вакцинаций против возбудителей. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок.

Как пояснил врач, бактериальную пневмонию вызывают пневмококк и гемофильная палочка, против которых в нашей стране организована соответствующая вакцинация.

"И против того, и против другого есть прививки. Детям, например, обычно делают прививку от гемофильной палочки. Отдельно есть и прививка против пневмококка", — приводит слова медика телеканал "360".

Однако, по словам доктора, когда часть населения из года в год отказывается делать прививки, заболеваемость в стране начинает расти. В случае одновременного заражения сначала в организм человека попадает вирус, который вызывает ослабление иммунитета, из-за чего активизируется микробная микрофлора и вызывает воспаление, уточнил Болибок.