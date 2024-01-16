В России участились случаи одновременного вирусного и бактериального заражения

Главный санитарный врач страны Анна Попова рассказала о природе происхождения последних случаев пневмонии в России. Как заявила глава Роспотребнадзора в интервью на телеканале "Россия-1", в последнее время участились случаи одновременного выявления у одного и того же пациента вирусной и бактериальной инфекции.

"Случаи, когда выявляются и вирусы, и бактерии, — вот это, к сожалению, всё чаще и чаще встречается. И все пневмонии, которые тоже имеют место быть, вызваны бактериями", — заявила чиновник.

Помимо этого, специалист рассказала о соотношении количества выявленных случаев одного типа заражения к другому. Попова подчеркнула, что бактериальные пневмонии регистрируются в значительно большей степени, чем вирусные инфекции.