У сотрудницы, заразившей туберкулёзом школьников в Приморье, обнаружили ещё и ВИЧ

Количество школьников, заразившихся туберкулёзом в 17-й школе Дальнегорска в Приморском крае, превысило 50. А у сотрудницы пищевого блока учебного заведения, ставшей причиной распространения болезни, вдобавок к туберкулёзу обнаружили ещё и ВИЧ.

Выяснилось, что она при устройстве на работу в школу предоставила поддельную справку об идеальном здоровье, а также не горела желанием ложиться в больницу для медицинских процедур, в связи с чем несколько лет назад её госпитализировали принудительно. Именно после выписки ей попалась вакансия на должность школьного повара, на которую женщина решила откликнуться.

Помимо неё, в инциденте также замешан поставщик питания для школы — некий Юрий Кононенко, который получил должность, выиграв контракт. Именно он одобрил кандидатуру женщины с опаснейшим букетом болезней для работы в пищеблоке. Сейчас с ним общаются сотрудники следствия.

"Я не могу комментировать моменты, которые касаются здоровья этой женщины, так как ещё идёт следствие. Человек предоставил допуск к работе, кто-то помог ей подделать документы. Так как она находилась под руководством ИП, мы даже не могли попросить справку о несудимости, которую, например, обязаны предоставить учителя", — рассказала директор школы в беседе с kp.ru.

Роспотребнадзор выяснил, что допуск к работе сотрудница получила 12 декабря 2022 года, её документы официально зарегистрировали в Центре гигиены и эпидемиологии со штампом о том, что флюорография не показала патологий. В работе школьной столовой обнаружили ещё несколько нарушений, после чего в отношении Кононенко было возбуждено уголовное дело, кроме того, ему придётся отвечать ещё и в рамках КоАП РФ. Школе и медицинской организации, где были подделаны документы, тоже предъявлены обвинения за нарушение санитарно-эпидемиологической безопасности.

Сейчас количество заболевших детей, которым требуется длительное лечение, достигло семи, они госпитализированы в больницу Владивостока. При этом свыше 60 учеников инфицированы латентно и лечатся амбулаторно.