Созревает 30 лет: Назван гриб, помогающий в борьбе с раком и туберкулёзом

Гриб чага давно известен своими лекарственными свойствами в народной медицине Урала, Сибири и северных регионов России. Доцент Пермского Политеха и кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская в беседе с URA.ru рассказала, что чага эффективна при поддержке лечения онкологических заболеваний и профилактике тяжёлых недугов.

По её словам, чага применяется при лечении туберкулёза, рака лёгких, печени и ЖКТ, а также как обезболивающее и противовоспалительное средство. Водный настой гриба используется, если исключены хирургия и лучевая терапия. Он помогает уменьшить рост опухолей и улучшить состояние пациентов.

Учёные подтверждают, что чага обладает противовоспалительным, противоопухолевым, иммуностимулирующим, гипогликемическим, гепатопротективным, противовирусным и радиопротективным действием. Гриб созревает около 30 лет, после сбора его сушат при низкой температуре, а затем изготавливают лечебные вытяжки.

