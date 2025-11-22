Двое детей провалились под лёд в Новосибирске, одного ребёнка спасти не удалось

В Новосибирске двое детей провалились под лёд во время прогулки, один ребёнок погиб. Момент спасательной операции публикует телеграм-канал Mash Siberia.

Спасение детей, провалившихся под лёд в водоёме Новосибирска. Видео © Telegram / Mash Siberia

Сообщается, что одному подростку удалось спастись благодаря оперативной реакции случайных свидетелей. Добровольцы быстро связали верёвку из подручных средств и стали бросать её тонущему ребёнку. После нескольких попыток мальчик смог зацепиться за импровизированный спасательный трос. Его благополучно вытащили из ледяной воды и доставили на берег.

Второй ребёнок погиб. Инцидент произошёл на одном из водоёмов Новосибирска, где лёд оказался недостаточно прочным. Точные обстоятельства трагедии устанавливаются.

