Двое детей провалились под лёд в Новосибирске, одного ребёнка спасти не удалось
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inga Gedrovicha
В Новосибирске двое детей провалились под лёд во время прогулки, один ребёнок погиб. Момент спасательной операции публикует телеграм-канал Mash Siberia.
Спасение детей, провалившихся под лёд в водоёме Новосибирска. Видео © Telegram / Mash Siberia
Сообщается, что одному подростку удалось спастись благодаря оперативной реакции случайных свидетелей. Добровольцы быстро связали верёвку из подручных средств и стали бросать её тонущему ребёнку. После нескольких попыток мальчик смог зацепиться за импровизированный спасательный трос. Его благополучно вытащили из ледяной воды и доставили на берег.
Второй ребёнок погиб. Инцидент произошёл на одном из водоёмов Новосибирска, где лёд оказался недостаточно прочным. Точные обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее около Петровской набережной в Петербурге утонул мужчина. Он был участником клуба закаливания «Невские моржи». Кроме того, из Невы возле Кунсткамеры выловили тело мужчины. Позже выяснилось, что он хотел переплыть реку, чтобы впечатлить даму сердца.
