«Морж» утонул во время купания на Петровской набережной в Петербурге

В Санкт-Петербурге сегодня утром произошёл трагический случай с участником клуба закаливания «Невские моржи». Как стало известно 78.ru, мужчина утонул во время утреннего заплыва в акватории Невы на Петровской набережной, напротив исторического памятника Домика Петра I.

Инцидент произошёл около семи часов утра, когда погибший отправился в свой регулярный заплыв. Свидетели сообщают, что это была его личная инициатива, не связанная с организованными мероприятиями клуба. Спасатели оперативно извлекли мужчину из воды в состоянии клинической смерти, однако медики, несмотря на все предпринятые усилия, не смогли его реанимировать.

Личность погибшего была установлена по документам, обнаруженным в его автомобиле, припаркованном неподалёку. Как выяснилось, мужчине было около 55 лет. О трагедии немедленно проинформировали его сестру, которая незамедлительно прибыла в больницу для идентификации тела.

