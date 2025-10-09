Собиравший клюкву житель Урала случайно упал в озеро и утонул

Житель Тавдинского района Свердловской области погиб, отправившись за клюквой в район озера Тумба. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По версии следствия, он уже погрузил собранную клюкву в лодку и направлялся на другой берег, когда произошёл несчастный случай. Тело погибшего и его плавсредство были обнаружены и доставлены на берег после того, как спутники забили тревогу из-за его длительного отсутствия. Следователи устанавливают точные обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Перми гидроцикл, за рулём которого был 11-летний ребёнок, столкнулся с лодкой. После аварии с лодкой без вести пропал 15-летний пассажир.