Регион
7 октября, 10:50

В Тюмени девочка едва не утонула в бассейне спортцентра

Обложка © © Shutterstock / FOTODOM/ Elena Yakusheva

В Тюмени девочка едва не утонула в бассейне спортивного центра «Тюмень-Дзюдо». Об этом сообщает издание «Тюмень онлайн» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошёл 4 октября. По словам свидетелей, ребёнок ушёл под воду, после чего её без сознания вынесли на носилках. На место прибыла реанимационная бригада скорой помощи.

В департаменте здравоохранения Тюменской области уточнили, что вызов поступил в 14:14, а через шесть минут медики уже были на месте. Девочке оказали помощь и доставили в областную клиническую больницу № 2. Её состояние оценивается как средней тяжести.

По данным СМИ, ЧП произошло во время посещения бассейна детской группой. Обстоятельства инцидента устанавливаются, проверку проводит региональное управление СКР.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

