В Тюмени девочка едва не утонула в бассейне спортцентра
Обложка © © Shutterstock / FOTODOM/ Elena Yakusheva
В Тюмени девочка едва не утонула в бассейне спортивного центра «Тюмень-Дзюдо». Об этом сообщает издание «Тюмень онлайн» со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошёл 4 октября. По словам свидетелей, ребёнок ушёл под воду, после чего её без сознания вынесли на носилках. На место прибыла реанимационная бригада скорой помощи.
В департаменте здравоохранения Тюменской области уточнили, что вызов поступил в 14:14, а через шесть минут медики уже были на месте. Девочке оказали помощь и доставили в областную клиническую больницу № 2. Её состояние оценивается как средней тяжести.
По данным СМИ, ЧП произошло во время посещения бассейна детской группой. Обстоятельства инцидента устанавливаются, проверку проводит региональное управление СКР.
