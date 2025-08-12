Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 18:26

В Москве 12-летнюю девочку за волосы засосало в слив уличного бассейна

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве несовершеннолетняя девочка застряла под водой в открытом бассейне. Как сообщает городская прокуратура, происшествие случилось в развлекательном комплексе на улице Генерала Тюленева.

По данным ведомства, 12-летняя девочка нырнула в воду, после чего её волосы попали в трубу, расположенную в нижней части бассейна. Ребёнок не смог самостоятельно подняться на поверхность и какое-то время находился под водой. На помощь ей пришла мать вместе с сотрудниками комплекса. Девочка осмотрена медиками и доставлена в больницу.

Кадр с места ЧП. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Кадр с места ЧП. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. В ходе проверки будет дана оценка обеспечению ответственными лицами безопасности предоставляемых услуг, добавили в прокуратуре.

Писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море
Писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море

Недавно на пляже «Песчаная коса» в Тульской области произошёл трагический инцидент, жертвой которого стал 16-летний подросток. Там не умеющий плавать спасатель не смог оказать помощь тонущему подростку. Как оказалось, на работу его принял глава муниципальной организации, зная о неподготовленности сотрудника.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar