В Тульской области не умеющего плавать спасателя осудят за смерть подростка

Трагедия на пляже «Песчаная коса» в Тульской области унесла жизнь 16-летнего юноши 15 июля 2024 года. Спасатель, не обладавший необходимыми навыками плавания, не смог помочь тонущему подростку. Как выяснилось, его нанял директор муниципальной организации, зная о неподготовленности сотрудника, сообщили в СУСК России по региону.

Следствие завершило уголовное дело против спасателя и директора. Их обвиняют в преступлении по сговору, повлёкшем смерть человека по неосторожности. Оба признали вину, а дело вскоре рассмотрит Одоевский межрайонный суд.