Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 августа, 09:29

В Тульской области не умеющего плавать спасателя осудят за смерть подростка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Gorodenkoff

Трагедия на пляже «Песчаная коса» в Тульской области унесла жизнь 16-летнего юноши 15 июля 2024 года. Спасатель, не обладавший необходимыми навыками плавания, не смог помочь тонущему подростку. Как выяснилось, его нанял директор муниципальной организации, зная о неподготовленности сотрудника, сообщили в СУСК России по региону.

Следствие завершило уголовное дело против спасателя и директора. Их обвиняют в преступлении по сговору, повлёкшем смерть человека по неосторожности. Оба признали вину, а дело вскоре рассмотрит Одоевский межрайонный суд.

Ранее сообщалось, что в Москве 17-летний молодой человек утонул в пруду, в котором купание было запрещено. Он отдыхал у водоёма с друзьями, но никто не сумел его спасти. Начата проверка по факту гибели несовершеннолетнего.

Юлия Сафиулина
