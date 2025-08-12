В Тульской области не умеющего плавать спасателя осудят за смерть подростка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Gorodenkoff
Трагедия на пляже «Песчаная коса» в Тульской области унесла жизнь 16-летнего юноши 15 июля 2024 года. Спасатель, не обладавший необходимыми навыками плавания, не смог помочь тонущему подростку. Как выяснилось, его нанял директор муниципальной организации, зная о неподготовленности сотрудника, сообщили в СУСК России по региону.
Следствие завершило уголовное дело против спасателя и директора. Их обвиняют в преступлении по сговору, повлёкшем смерть человека по неосторожности. Оба признали вину, а дело вскоре рассмотрит Одоевский межрайонный суд.
Ранее сообщалось, что в Москве 17-летний молодой человек утонул в пруду, в котором купание было запрещено. Он отдыхал у водоёма с друзьями, но никто не сумел его спасти. Начата проверка по факту гибели несовершеннолетнего.