Автор книг «Персонаж без роли» и «Собиратель рая» трагически погиб в 58 лет

Не стало писателя Евгения Чижова (Соминского). Ему было всего 58 лет. О его кончине рассказал драматург Дмитрий Данилов. Сообщается, что писатель погиб, утонув в Балтийском море. Подробности трагедии пока не раскрываются.

«Очень дорогой для меня человек. Эта потеря — дыра в душе, которая не зарастёт никогда. Женя, дорогой, покойся с миром. Всегда буду помнить тебя», — написал Данилов в телеграм-канале.