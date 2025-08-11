Встреча Путина и Трампа
11 августа, 13:36

Автор книг «Персонаж без роли» и «Собиратель рая» трагически погиб в 58 лет

Писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море

Евгений Чижов. Обложка © Wikipedia / Иван Абатуров

Не стало писателя Евгения Чижова (Соминского). Ему было всего 58 лет. О его кончине рассказал драматург Дмитрий Данилов. Сообщается, что писатель погиб, утонув в Балтийском море. Подробности трагедии пока не раскрываются.

«Очень дорогой для меня человек. Эта потеря — дыра в душе, которая не зарастёт никогда. Женя, дорогой, покойся с миром. Всегда буду помнить тебя», — написал Данилов в телеграм-канале.

Евгений Чижов (Соминский) снискал известность благодаря таким произведениям, как «Собиратель рая», «Перевод с подстрочника» и «Персонаж без роли». Год назад свет увидел его сборник рассказов под названием «Самоубийцы и другие шутники».
Ранее стало известно, что Юрий Бутусов, экс-главный режиссёр Театра имени Е. Б. Вахтангова, эмигрировавший из России в 2022 году, погиб в Болгарии. Ему было всего 63 года.

