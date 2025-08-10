Экс-гитарист MBAND и «ВИА Гры» умер в 44 года
Экс-гитарист Михайлова и MBAND Роман Ефанов умер в 44 года
Роман Ефанов. Обложка © VK / ROMAN EFANOV
Ушёл из жизни Роман Ефанов, бывший гитарист Стаса Михайлова и участник группы MBAND. Музыканту было всего 44 года. О его кончине сообщил певец Анатолий Цой в своём блоге, не уточнив причин и деталей произошедшего.
«Ушёл из жизни наш друг Рома. Легенда, пусть земля тебе будет пухом», — написал Цой в некрологе.
Уроженец Таганрога Роман Ефанов начал свой музыкальный путь в 12 лет. Его образование в РАМ имени Гнесиных охватывало не только гитару, но и фортепиано, ударные и дирижирование. За свою карьеру он работал со многими известными артистами российской эстрады, такими как Elvira T, MBAND, «ВИА Гра» и Стас Михайлов.
Ранее сегодня стало известно, что Юрий Бутусов, экс-главный режиссёр Театра имени Е. Б. Вахтангова, эмигрировавший из России в 2022 году, погиб в Болгарии. Ему было всего 63 года.