Экс-гитарист MBAND и «ВИА Гры» умер в 44 года

«Ушёл из жизни наш друг Рома. Легенда, пусть земля тебе будет пухом», — написал Цой в некрологе.

Уроженец Таганрога Роман Ефанов начал свой музыкальный путь в 12 лет. Его образование в РАМ имени Гнесиных охватывало не только гитару, но и фортепиано, ударные и дирижирование. За свою карьеру он работал со многими известными артистами российской эстрады, такими как Elvira T, MBAND, «ВИА Гра» и Стас Михайлов.