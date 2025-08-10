Названо место похорон утонувшего в Болгарии режиссёра Бутусова
Прощание с режиссёром Бутусовым состоится в Москве, похоронят его в Петербурге
Юрий Бутусов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Церемония прощания с театральным режиссёром Юрием Бутусовым пройдёт в Москве. После этого его тело будет кремировано, а прах — предан земле в Санкт-Петербурге. Эту информацию агентство ТАСС получило от супруги покойного режиссёра Марии.
«Похороны в Питере, прощание в Москве. [Будет] кремация», — сообщила вдова.
Она добавила, что дата прощания ещё не определена.
Ранее сегодня стало известно об уходе из жизни Юрия Бутусова, бывшего художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. На момент кончины ему было всего 63 года. Деятель искусства утонул в море на отдыхе в Болгарии.