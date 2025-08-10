Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 15:34

Названо место похорон утонувшего в Болгарии режиссёра Бутусова

Прощание с режиссёром Бутусовым состоится в Москве, похоронят его в Петербурге

Юрий Бутусов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Юрий Бутусов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Церемония прощания с театральным режиссёром Юрием Бутусовым пройдёт в Москве. После этого его тело будет кремировано, а прах — предан земле в Санкт-Петербурге. Эту информацию агентство ТАСС получило от супруги покойного режиссёра Марии.

«Похороны в Питере, прощание в Москве. [Будет] кремация», — сообщила вдова.

Она добавила, что дата прощания ещё не определена.

Ранее сегодня стало известно об уходе из жизни Юрия Бутусова, бывшего художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. На момент кончины ему было всего 63 года. Деятель искусства утонул в море на отдыхе в Болгарии.

Стало известно, где похоронят актёра Ивана Краско
Стало известно, где похоронят актёра Ивана Краско
BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar