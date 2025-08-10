Названо место похорон утонувшего в Болгарии режиссёра Бутусова

Церемония прощания с театральным режиссёром Юрием Бутусовым пройдёт в Москве. После этого его тело будет кремировано, а прах — предан земле в Санкт-Петербурге. Эту информацию агентство ТАСС получило от супруги покойного режиссёра Марии.