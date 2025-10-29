Россия и США
29 октября, 14:28

Утонувший в Петербурге мужчина хотел переплыть Неву, чтобы впечатлить даму сердца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Top Photo and Video

Мужчина, который утонул в Неве в Петербурге, хотел переплыть реку, чтобы впечатлить свою даму сердца. Об этом сообщает 78.ru.

В Неве нашли тело человека. Видео © 78.ru

Согласно полученным сведениям, 46-летний мужчина и его избранница прибыли в Северную столицу из Подмосковья. Вечерняя прогулка по городу имела целью полюбоваться красотами ночного Петербурга. В определённый момент мужчина подошёл к воде, решив продемонстрировать свои навыки плавания и переплыть реку. После прыжка в Неву, он не смог самостоятельно выбраться на берег. Тело погибшего извлекли из воды спасательные службы.

О трагическом инциденте стало известно сегодня, 29 октября. Спасатели выловили тело мужчины на Университетской набережной возле Кунсткамеры. Детали инцидента устанавливаются.

Дарья Нарыкова
