Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 18:55

В публикации пропавшей Усольцевой нашли неожиданную подсказку

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Психолог Мария Терешкова предположила, что в одном из постов Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем и дочерью в тайге Красноярского края, может содержаться намёк на маршрут семьи. Речь идёт о публикации под названием «Метафорические карты», где женщина разместила изображения леса, гор, таёжной избушки, тропы и семьи. По словам Терешковой, подобные визуальные карты часто отражают важные для человека переживания или планы.

«Считается, что каждая конкретная карточка попадает к человеку не случайно, она привязана к каким-то его жизненным ситуациям. Многие психологи сейчас используют МАК [метафорические ассоциативные карты] в работе», — цитирует Терешкову аif.ru.

Автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» назвал вероятную ошибку семьи Усольцевых
Автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» назвал вероятную ошибку семьи Усольцевых

Напомним, семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь) пропали в конце сентября в тайге Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar