В публикации пропавшей Усольцевой нашли неожиданную подсказку
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Психолог Мария Терешкова предположила, что в одном из постов Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем и дочерью в тайге Красноярского края, может содержаться намёк на маршрут семьи. Речь идёт о публикации под названием «Метафорические карты», где женщина разместила изображения леса, гор, таёжной избушки, тропы и семьи. По словам Терешковой, подобные визуальные карты часто отражают важные для человека переживания или планы.
«Считается, что каждая конкретная карточка попадает к человеку не случайно, она привязана к каким-то его жизненным ситуациям. Многие психологи сейчас используют МАК [метафорические ассоциативные карты] в работе», — цитирует Терешкову аif.ru.
Напомним, семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь) пропали в конце сентября в тайге Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию.
