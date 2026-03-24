Решили «погулять»: Пропавших девочек из Пензы нашли в соседней области

История исчезновения двух 14-летних подростков из Пензенской области получила благополучное завершение. Девочек, которых несколько дней искали волонтеры и правоохранительные органы двух регионов, обнаружили в Саратове.

Тревожные сообщения о пропаже появились в социальных сетях поискового отряда «Лиза Алерт» в минувшее воскресенье. Согласно предварительным данным, в последний раз несовершеннолетних видели 19 марта на трассе, соединяющей Пензу и Саратов.

К поискам оперативно подключились сотрудники МВД обоих субъектов федерации. Общими усилиями оперативников уголовного розыска местонахождение беглянок удалось установить.

Как пояснил источник в силовых структурах, «нашли их в Саратове. Они приехали на попутках просто погулять». Никаких криминальных инцидентов во время их путешествия не произошло.

Сейчас школьниц 2011 и 2012 годов рождения уже доставили обратно в Пензу. После проведения профилактической беседы с инспекторами по делам несовершеннолетних, подростков передадут родителям и законным представителям.

Представители поискового отряда «Лиза Алерт» выразили благодарность сотрудникам полиции за слаженную работу и помощь в поиске детей. Масштабная операция завершилась, жизни и здоровью несовершеннолетних ничто не угрожает.

Ранее в Ульяновске начались поиски двух подростков, которые отправились переходить Волгу по льду. По состоянию на утро 24 марта подростков найти не удалось, поиски продолжаются. В администрации Ульяновска напомнили, что выход на лёд в настоящее время смертельно опасен. В связи с этим регулярно проводятся профилактические рейды для обеспечения безопасности.