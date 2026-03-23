23 марта, 10:04

В Ульяновске ищут двух подростков, пропавших при попытке пересечь Волгу по льду

Обложка © Telegram / Город Ульяновск

Обложка © Telegram / Город Ульяновск

В Ульяновске начались поиски двух подростков, которые отправились переходить Волгу по льду. Данное заявление сделала пресс-служба городской администрации.

Глава Ульяновска Александр Болдакин распорядился привлечь к поискам личный состав управления гражданской защиты города. Спасатели обследуют акваторию Волги на катерах на воздушной подушке, а также с помощью квадрокоптера.

«Как доложил начальник учреждения Андрей Тамбовский, сообщение о пропаже двух юношей 2011 года рождения поступило на пульт дежурного в 2:23 ночи. Со слов заявителя, матери, несовершеннолетние пошли пешком со стороны Нижней террасы в направлении Ленинского района по Волге», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 23 марта подростков найти не удалось, поиски продолжаются. В администрации Ульяновска напомнили, что выход на лёд в настоящее время смертельно опасен. В связи с этим регулярно проводятся профилактические рейды для обеспечения безопасности.

В Москве-реке нашли тело пропавшей девочки из Звенигорода

Ранее сообщалось, что в Астраханской области семилетний мальчик провалился под лёд на реке Ахтуба и погиб. Трагедия произошла в Харабалинском районе. Ребёнок гулял по льду около села Михайловка, провалился в воду и утонул. По данному факту следователи проводят проверку,

Юлия Сафиулина
