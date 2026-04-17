Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 09:42

«В твоей глотке будет нож»: В Москве суд вынес приговор абьюзеру, годами терроризировавшему жену

В Москве ресторатор-абьюзер получил 8 лет колонии за угрозы жене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Tinnakorn jorruang

Щербинский суд Москвы отправил за решётку абьюзера, который три года избивал бывшую жену, следил за ней с помощью GPS-трекера и угрожал убийством. Как сообщил сайт МК.Ru, тиран получил 8 лет колонии.

Мужчина познакомился с будущей жертвой в японском ресторане, где был учредителем. В этот бизнес его привела первая жена, погибшая при загадочных обстоятельствах — её ударили трубой по голове в подъезде, она скончалась от заражения крови. Эту историю деспот сам рассказывал новой супруге во время ссор, намекая на её возможную участь. Пара поженилась в 2017 году, в 2021-м родилась дочь. Но мужчина всё чаще срывался на жену и поднимал руку. Женщина прощала его, тем более что он красиво каялся — однажды даже клялся на могиле отца, что больше не тронет её. Слова не сдержал.

Апофеозом стал конфликт из-за телевизора. Жена испугалась, что монитор упадёт на дочь, и попросила закрепить его. Мужчина в ярости разбил молотком не только телевизор, но и всё, что могло разбиться. После этого женщина с дочкой съехали, брак расторгли. Но кошмар продолжился, ведь абьюзер подкарауливал её у детского сада, угрожал, что «в её глотке будет нож», установил под машину GPS-маячок, а в холле у квартиры спрятал видеокамеру. На двери он нарисовал слово «Финиш!», а на машине — череп с костями. Это продолжалось до середины 2024 года, пока его не задержали.

Следователи предъявили обвинение по пяти статьям. Бизнесмен вину не признал, заявив, что преследовал бывшую жену ради общения с дочерью, а также требовал вернуть деньги за ипотеку. Суд аргументы не принял и приговорил его к 8 годам лишения свободы.

Ждут, пока изобьют? Катя Гордон поддержала закон, который накажет сталкеров до трагедии
Ранее Life.ru рассказывал, что в России хотят ввести наказание за навязчивое преследование человека против его воли. За первое такое нарушение сталкер получит предупреждение или штраф в размере двух тысяч рублей. За второе уже последует более крупное взыскание или административный арест.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar