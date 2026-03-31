Ждут, пока изобьют? Катя Гордон поддержала закон, который накажет сталкеров до трагедии

Известный юрист и блогер Екатерина Гордон в беседе с Life.ru высказалась в поддержку законопроекта о введении наказания за сталкерство. По её мнению, инициатива крайне важна: сейчас жертвы преследований практически не защищены законом.

Преследование женщин, сталкерство — это тёмное поле в юриспруденции. Женщины, которых преследуют, никак не защищены. Как будто правоохранители ждут, пока им нанесут тяжкий вред здоровью, и только тогда начинают заниматься тем или иным персонажем. А такие преследователи очень часто, понимая свою безнаказанность, совершают в дальнейшем тяжкие преступления. Екатерина Гордон Юрист и блогер

В качестве примера Гордон привела душераздирающую историю своей клиентки, девушки по фамилии Дружинина. Она утверждает, что её жизнь превратилась в кошмар из-за постоянных преследований со стороны бывшего супруга: он не только регулярно появляется рядом, но и неоднократно поднимал на неё руку. Самое ужасное, что, когда Дружинина искала защиты у закона, ей отказали, сославшись на отсутствие подходящей статьи в Уголовном кодексе.

В России, в отличие от ряда зарубежных стран, нет механизма судебного запрета приближаться к человеку на определённое расстояние. Это осложняет профилактику угроз. Однако, подчёркивает юрист, современные технологии помогают решить проблему: обилие камер видеонаблюдения позволяет зафиксировать нарушение.

«Поэтому я думаю, что обязательно должна быть такая инициатива и каждый из нас не должен бояться за свою жизнь просто потому, что за ним по пятам ходит сталкер», — резюмировала собеседница Life.ru.

